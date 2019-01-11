2019-01-11T14:54:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Девушка, которая недавно получила права, катала парней на капоте. Один погиб, один - в реанимации

На капоте было пятеро человек. Водителю 18 лет
Ольга ИВАШЕНКО
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Девушка, которая недавно получила права, катала парней на капоте. Один погиб, один – в реанимации. Фото: ГАИ, БрестДевушка, которая недавно получила права, катала парней на капоте. Один погиб, один – в реанимации. Фото: ГАИ, Брест
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В деревне Ратайчицы Каменецкого района случилось смертельное ДТП. Все произошло накануне вечером. Девушка, которая получила права меньше двух недель назад, решила покатать на своем "Мерседесе" парней. Но очень странным образом. Молодых людей она разместила не в салоне, а на прицепном капоте, на который уселись сразу пятеро человек. Когда машина разогналась, "прицеп" занесло и он врезался в опору линии электропередачи. В результате столкновения 22-летний человек скончался на месте, а 17-летний брестчанин получил серьезные травмы. Сейчас он в реанимации.

Известно, что девушке-водителю 18 лет. В момент ДТП она была трезва. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.

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