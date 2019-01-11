МИД Беларуси подтвердил, что Макей звонил руководству Госдепа США

В пресс-службе внешнеполитического ведомства подтвердили, что во время телефонного разговора действительно обсуждались вопросы улучшения двусторонних отношений

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- Мы можем подтвердить факт нескольких телефонных разговоров, которые состоялись в последнее время между руководством МИД Беларуси и Госдепартамента США, - сказали в МИДе. - В ходе этих разговоров обсуждались различные аспекты белорусско-американских отношений, в том числе возможности их улучшения.

О прочих деталях разговора пока ничего не сообщается, в том числе и о том, действительно ли в посольстве СЩА в Минске увеличится штат сотрудников.