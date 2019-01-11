МАРТ: дифференцированные тарифы на электроэнергию пока что действуют

Изменить размер текста: A A

Напомним, тарифы на электроэнергию на 2019 год установлены постановлением Совмина от 29 декабря 2018 года №985. Что касается дифференциации тарифов по объемам потребления, то ее утвердили другим постановлением Совмина - от 12 июня 2014 года №571. В нем же поясняется, что объемы электроэнергии в пределах лимита оплачиваются по субсидируемому тарифу, а вот уже превышение этих объемов - с применением повышающих коэффициентов, которые, в свою очередь, не превышают экономически обоснованного тарифа, передает belta.by со ссылкой на МАРТ.

Никаких изменений в постановление №571, касающихся отмены дифференциации тарифов по объемам потребления пока что нет. Однако мы все понимаем, что с учетом утверждения новых тарифов и выходом в 2019 году на 100-процентный уровень возмещения затрат, необходимость в дифференциации тарифов по объемам потребления фактически уже и не нужна. После отмены дифференциации тарифов по объемам потребления все домашние хозяйства будут оплачивать электроэнергию по субсидируемым тарифам вне зависимости от этих самых объемов потребления, а экономически обоснованный тариф будет применяться только в отдельных случаях. К примеру, если у собственника есть нескольких жилых помещений, но в них никто не зарегистрирован.