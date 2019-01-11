Москва ответила на слова Лукашенко о потере союзника

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11 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отношения с Беларусью.

- Беларусь - наш надежный союзник, партнер. Курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению, это закреплено, в частности, в концепции внешней политики нашей страны. Мы считаем, что в рамках Союзного государства еще много можно сделать, чтобы повысить эффективность данного интеграционного формата, - заявила она журналистам на брифинге в пятницу, ее слова приводит interfax.by. Она также напомнила, что с этой целью создана соответствующая российско-белорусская рабочая группа.

Так Захарова ответила на просьбу журналиста прокомментировать прозвучавшие накануне заявления Александра Лукашенко о том, что Россия может потерять «единственного союзника на западном направлении» из-за отсутствия договоренностей по компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере.

По словам Захаровой, ведутся переговоры по вопросам, поднятым Лукашенко. В том числе о компенсациях по налоговому маневру.

- Что же касается конкретных вопросов, которые были затронуты президентом Беларуси, а именно: поставки сельхозпродукции, налоговый маневр, автомобильные перевозки и многое другое, - по ним ведется диалог по линии профильных ведомств, - сказала Захарова.

Напомним, 10 января Александр Лукашенко сказал, что Москва может потерять Минск как союзника на западном направлении, в случае если не удастся договориться о компенсации потерь в связи с налоговым маневром. Президент оценивает потери от маневра в $400 млн. в 2019 году.

- Не надо считать, что это (отсутствие компенсации от Москвы за налоговый маневр. - Ред.) катастрофа. Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем, - заявил Александр Лукашенко на совещании с правительством 10 января.