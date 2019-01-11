2019-01-11T15:00:19+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Чтобы найти в доме деньги, семья из Молодечненского района вызвала милицию

Сотрудники РОВД нашли их в соседней комнате
Полина ПАСТЕРНАК
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Деньги спрятали в шкафу и не смогли найти.Деньги спрятали в шкафу и не смогли найти.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Курьезный случай произошел в поселке Чисть 3 января. 49-летний мужчина спрятал в своем доме внушительную сумму - 13 500 рублей. Да так хорошо, что забыл куда!

Когда члены семьи поняли, что самостоятельные поиски не дают плодов, решили позвонить в милицию, сообщает rh.by.

Сотрудники Молодечненского РОВД приехали на вызов, узнали, что последний раз глава семьи видел конверт 1 января. Следственно-оперативная группа начала осмотр и нашла пропавшие деньги в соседней комнате, они были спрятаны в шкафу. А найти их не могли, потому что деньги перепрятывали, но забыли об этом.

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