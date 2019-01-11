Евро, доллар и российский рубль сегодня подешевели

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Евро подешевел на 0,0073 рубля и теперь стоит 2,4778. Доллар тоже сдал и теперь оценивается в 2,1503 рубля. Та же история и с российским рублем. Он, кстати, падает уже третьи торги подряд. На этот раз потерял 0,0004 рубля и теперь стоит 3,2144 рубля за сотню. Зато цены на нефть по итогам недели демонстрируют значительный рост, передает belta.by