2019-01-11T16:05:00+03:00
Общество
КП Беларусь

Витебские таможенники задержали партию говядины

Нелегальное мясо пытались вывезти в Россию
Ольга ИВАШЕНКО
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Витебские таможенники задержали партию говядины.Витебские таможенники задержали партию говядины.
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Витебские таможенники и сотрудники Лиозненского РОВД задержали нелегальную партию говядины, которую пытались вывезти на территорию России. Фуру с мясными тушами без сопровождающих документов, подтверждающих безопасность продукции, остановили во время спецмероприятия вблизи белорусско-российской границы в Лиозненском районе.

Водителя попросили предоставить документы на 3,5 т говяжьих туш, но их у него не оказалось. В таком случае продукцию автоматически признают небезопасной для потребителя. Стоимость задержанной партии мяса оценивают в 12 тысяч рублей. По факту нарушения Витебская таможня начала административный процесс по ч. 4 ст. 12.17 КоАП. Санкции статьи предусматривают наложение на нарушителя штрафа в размере до 30 базовых величин, а это 765 рублей, передает belta.by

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