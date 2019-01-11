Сразу два резидента ПВТ названы самыми инновационными в мире на выставке CES-2019 в Лас-Вегасе

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Белорусские стартапы Teslasuit и Flo стали лауреатами Innovation Awards от организаторов крупнейшей технологической выставки CES. Эта площадка уже много лет демонстрирует продукты, которые позже изменили мир: от видеомагнитофонов и цифровых камер до игровых приставок и CD.

Умный костюм Teslasuit победил в категории виртуальной и дополненной реальности. Костюм может имитировать прикосновения, создавать определенную температуру - полностью погружая человека в виртуальную реальность.

Сервис мониторинга женского здоровья Flo выиграл в номинации «Программное обеспечение и мобильные приложения». Проектом занимается известный белорусский IT-бизнесмен Дмитрий Гурский. Соинвестором стала российская модель и филантроп Наталья Водянова. Изначально приложение создавали для отслеживания менструального цикла. Но позже оно стало полноценной платформой для контроля разных аспектов женского здоровья - например, появилась функция раннего обнаружения некоторых женских заболеваний с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Общая сумма инвестиций в проект составила около 20 миллионов долларов.