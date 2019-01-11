За сутки в стране перемерзли на холоде и получили травмы из-за гололеда больше 260 белорусов, а с начала зимы – уже 11 700 человек! Фото: Павел МАРТИНЧИК

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За прошлые сутки с холодовыми и гололедными травмами за помощью к медикам обратились 263 человека, сообщили в Минздраве.

Чаще всего падали в Витебске - 57 человек. В Гродно помощь понадобилась 32 пациентам, в Бресте - 42, В Минской области - 38, в Минске - 43,в Гомеле - 32. Меньше всего из областных городов падали в Могилеве - 19 человек. То ли дороги там не такие скользкие, то ли коммунальники посыпают дорожки очень добросовестно.

Всего же, по данным Минздрава, в период с 26 ноября по 11 января с «зимними» травмами за помощью к медикам обратились 11 700 человек. Из них холодовые травмы получили 236 человек, остальные 11 493 - поскользнулись. 1414 человек пришлось госпитализировать, остальным оказали помощь и назначили амбулаторное лечение.

Основной причиной «зимних» травм медики называют спешку и отмечают: частенько люди получают ушибы и даже переломы при выходе из общественного транспорта - поскальзываются на ступеньках автобусов и троллейбусов. Чтобы снизить риск падения при гололеде, специалисты рекомендуют соблюдать следующие правила: носить обувь на плоской подошве или на низком квадратном каблуке, передвигаться в гололедицу медленно и немного скользя, внимательно глядя под ноги. Но даже эти меры не могут на 100% уберечь от падения на скользкой дороге.

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