На озере в Полоцком районе минчанин выловил щуку весом 8 кг! [фото]

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Прелести зимней рыбалки относительные. Холодно, а если еще и перепады давления, то и на хороший улов рассчитывать вряд ли придется.

Но минчанин Алексей Сухих как раз из фанатов. Рыбачить поехал на Лесное озеро. Дорогу занесло, поэтом пару километров до озера пришлось пробираться пешком по снегу, передает minsknews.by. Машина бы по такой дороге не прошла. Стал рыбачить - клева особо нет… На крючок большая рыбка попалась только к утру. Зато какая! Щука весом в 8 кг! Не зря сидел всю ночь.