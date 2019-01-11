2019-01-11T18:50:55+03:00
Общество
КП Беларусь

Николай Лукашенко подарил жителям дома-интерната козочек – Дусю и Веру

Также он принял участие в концерте
Надежда СЕРГЕЕВА
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Николай Лукашенко подарил жителям дома-интерната двух козочек. Фото с сайта belta.byНиколай Лукашенко подарил жителям дома-интерната двух козочек. Фото с сайта belta.by
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Ученики 5-11-х классов Острошицко-Городокской средней школы вместе с Николаем Лукашенко поздравили жителей Минского дома-интерната для пенсионеров и инвалидов с новогодними и рождественскими праздниками, пишет belta.by.

В преддверии старого Нового года школьники привезли жителям дома-интерната поздравления и подарки: мед с подворья Александра Лукашенко, 1,5 тонны картофеля с президентского огорода, а также джемы, морсы и варенье из хозяйства "Александрийское".

Также ученики подарили двух козочек зааненской породы – порода молочного направления. Животные переехали сюда также из хозяйства президента.

Школьники по традиции выступили с концертом. Его участником стал и Николай Лукашенко.

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