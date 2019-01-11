В Бресте у замдиректора одной из фирм нашли килограмм марихуаны

В Бресте у замдиректора одного из предприятий нашли 1 килограмм марихуаны. Фото с сайта УВД Брестского облисполкома

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В поле зрения правоохранителей попал 31-летний брестчанин, который работал заместителем директора одного из местных предприятий.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облисполкома совместно с коллегами из Московского РОВД Бреста и ОМОН УВД обнаружили в его квартире 1086,75 граммов высушенной марихуаны, которую он хранил с целью сбыта.

Найденное было изъято. Сейчас мужчина задержан, рассказали в УВД Брестского облисполкома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК Беларуси. Ранее брестчанин к уголовной ответственности не привлекался.

В этот же день сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облисполкома задержали 25-летнего экспедитора, который хранил марихуану для употребления. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК Беларуси.