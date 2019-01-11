Лукашенко вручил Макею орден Отечества III степени

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Прием от имени главы государства по традиции проходит накануне старого Нового года. На него приглашаются журналисты, артисты, спортсмены, государственные служащие и многие другие люди, которые достигли успехов в своей сфере деятельности.

Медаль Франциска Скорины была вручена артисту Руслану Алехно. Дипломы о присвоении почетного звания заслуженного артиста Беларуси получили певица Искуи Абалян-Баровская, актриса Валерия Арланова и артистка балета Людмила Хитрова. Гимнастке Екатерине Галкиной Александр Лукашенко вручил диплом о присвоении почетного звания "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь", сообщили в пресс-службе Александра Лукашенко.

Благодарностями президента отмечены несколько сотрудников СМИ, в том числе заместитель заведующего отдела обозревателей политических главной дирекции Агентства телевизионных новостей Национальной государственной телерадиокомпании Наталья Голуб и заместитель директора дирекции информационного вещания ЗАО "Столичное телевидение" Ирина Мартьянова, главный редактор газеты "Знамя юности" Николай Мачекин.

Благодарность президента, кроме того, вручена генеральному продюсеру генерального продюсерского центра Национальной государственной телерадиокомпании Глебу Шульману и начальнику информационно-аналитического отдела Национального пресс-центра Беларуси Ивану Ловцу.