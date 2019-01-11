Матери сообщили, что ее сын сбил ребенка, и потребовали денег

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Женщине 1954 года рождения позвонили по телефону и сообщили о проблемах и необходимости передачи денег для разрешения ситуации. Ей пришлось перевести 450 долларов в один из банков на территории Литвы в адрес физического лица “ANA SINENKAYA”.

– Мама, я попал в ДТП, сбил ребенка, – такие слова услышала в трубке домашнего телефона будущая потерпевшая.

Женщина не узнала голос и спросила, кто это. Однако незнакомец начал утверждать – я твой сын, я весь в крови после аварии, сбил ребенка – гражданина Литвы. Чтобы пенсионерка не успела понять, что на самом деле говорит не с сыном, оппонент со словами «сейчас с тобой поговорит один человек», незамедлительно передал трубку. После этого спокойно и размеренно говорить начал другой мужчина, не опасаясь, что обман раскроется. Он объяснил, что для решения вопроса необходимо 6000 долларов, рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Волнуясь за сына, женщина сказала, что у нее есть только 500 долларов. Незнакомец согласился на эту сумму, заверив, что потом разберемся, и назвал номер счета, на который необходимо перевести деньги. Также он предостерег переживающую мать, что ни в коем случае не нужно никому звонить и сообщать о произошедшем.

Уже собираясь в банк, пенсионерка набрала на мобильный телефон сына. По стечению обстоятельств именно в этот момент, он, находясь на работе, не смог ей ответить. Женщина отправилась в банк и перевела деньги на указанный счет. Когда вернулась домой, ей перезвонил сын, и выяснилось, что с ним все хорошо, никакого ДТП не было. К этому времени переведенные деньги уже были сняты в Литовской Республике.

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“Мама, не узнала? Я попал в аварию! Нужны деньги”