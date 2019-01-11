Женщина на легковушке упала с моста в Случь

Женщина на легковушке упала с моста в реку Фото: Сергей ГАПОН

Пострадавших в ЧП нет

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Спасатели Житковичского районного подразделения МЧС выехали 9 января около 16:55 по сообщению о необходимости оказания помощи в извлечении легкового авто из реки Случь вблизи деревни Ново-Ленин. Автомобиль Rover под управлением женщины-водителя съехал с моста через реку.

Установлено, что Rover 200 принадлежит женщине 1969 года рождения. Работники МЧС при помощи автомобильного троса извлекли легковушку из воды на дорогу, сообщила belta.by официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

По предварительной информации, очевидцы происшествия помогли женщине выбраться из машины.