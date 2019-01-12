2019-01-12T09:42:21+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Милиция пятый день ищет девятниклассницу Аню Касько

Школьница ушла из дома 7 января
Полина ПАСТЕРНАК
Поделиться:
Фото: http://guvd.gov.byФото: http://guvd.gov.by
Изменить размер текста:

Милиция Фрунзенского района ищет несовершеннолетнюю девушку, которая ушла из дома вечером в Рождество. Девочка живет в районе улицы Неманской, там ее видели в последний раз: она вышла из своего дома примерно в 20.00. С тех пор о ней ничего не известно.

Имя - Анна Сергеевна Касько, 2004-й год рождения, ученица 9 класса 42-й школы.

- Ранее девочка-подросток уже неоднократно уходила из дома, - сообщила официальный представитель Фрунзенского РУВД Наталья Оскирко.

Приметы Ани: на вид старше, около 18 лет. Рост - 160-170 см, полного телосложения. Сейчас волосы красного оттенка. Была в серой кепке, темной куртке, серых брюках. Сапоги темные.

Если вы ее видели или что-нибудь знаете, позвоните, пожалуйста, по телефонам 8 (017) 213-08-25, 8 (017) 207-67-67, 8 (029) 356-02-80 или просто 102.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Женщина на легковушке упала с моста в Случь
Матери сообщили, что ее сын сбил ребенка, и потребовали денег
Лукашенко вручил Макею орден Отечества III степени
В Бресте у замдиректора одной из фирм нашли килограмм марихуаны
Николай Лукашенко подарил жителям дома-интерната козочек – Дусю и Веру
На озере в Полоцком районе минчанин выловил щуку весом 8 кг
За сутки в стране перемерзли на холоде и получили травмы из-за гололеда больше 260 белорусов
Сразу два резидента ПВТ названы самыми инновационными в мире на выставке CES-2019 в Лас-Вегасе
Витебские таможенники задержали партию говядины
Евро, доллар и российский рубль сегодня подешевели
Чтобы найти в доме деньги, семья из Молодечненского района вызвала милицию
Москва ответила на слова Лукашенко о потере союзника
МАРТ: дифференцированные тарифы на электроэнергию пока что действуют
МИД Беларуси подтвердил, что Макей звонил руководству Госдепа США
Девушка, которая недавно получила права, катала парней на капоте. Один погиб, один - в реанимации