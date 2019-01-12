Милиция пятый день ищет девятниклассницу Аню Касько

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Милиция Фрунзенского района ищет несовершеннолетнюю девушку, которая ушла из дома вечером в Рождество. Девочка живет в районе улицы Неманской, там ее видели в последний раз: она вышла из своего дома примерно в 20.00. С тех пор о ней ничего не известно.

Имя - Анна Сергеевна Касько, 2004-й год рождения, ученица 9 класса 42-й школы.

- Ранее девочка-подросток уже неоднократно уходила из дома, - сообщила официальный представитель Фрунзенского РУВД Наталья Оскирко.

Приметы Ани: на вид старше, около 18 лет. Рост - 160-170 см, полного телосложения. Сейчас волосы красного оттенка. Была в серой кепке, темной куртке, серых брюках. Сапоги темные.

Если вы ее видели или что-нибудь знаете, позвоните, пожалуйста, по телефонам 8 (017) 213-08-25, 8 (017) 207-67-67, 8 (029) 356-02-80 или просто 102.