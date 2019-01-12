Три пенсионера из Полоцка заживо сгорели у себя в доме

Они все были зарегистрированы как одинокие

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Смертельное ЧП произошло 11 января. Огонь заметили соседи: в 22.58 они позвонили в МЧС и сообщили, что видят пожар.

Спасатели выехали на вызов. К этому моменту уже открыто горела крыша и дом внутри.

Фото: vitebsk.mchs.gov.by

- Произошло частичное обрушение кровли и потолочного перекрытия.

Внутри сотрудники МЧС нашли троих жителей дома, помочь которым уже было нельзя. Пенсионеры погибли.

- Погибшие состояли на учете в Государственном учреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения Полоцкого района» как одинокие.

Фото: vitebsk.mchs.gov.by

Соседи уверяют, что видели, как те накануне выпивали и купили. Что именно стало причиной пожара, уничтожившего все вещи, крышу, потолок и стены, пока неизвестно.