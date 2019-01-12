КП Беларусь
Александр Глеб подписал контракт с БАТЭ
Этот сезон станет для него 21-м
Фото: семейный архив Александра Глеба.
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Самый известный белорусский футболист остается работать в Беларуси. 11 января стало известно, что он подписал новый контракт с борисовским клубом БАТЭ, сообщает belta.by.
В 2018 году он вышел на поле 27 раз. Всего он сыграл за БАТЭ 119 игр. Напомним, в БАТЭ Глеб начал карьеру. Также белорусский полузащитник играл в «Штутгарте», «Арсенале» и «Барселоне».
В 2019 году Александр Глеб будет играть под номером 13.
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