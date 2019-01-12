2019-01-12T12:15:19+03:00
Спорт
КП Беларусь

Александр Глеб подписал контракт с БАТЭ

Этот сезон станет для него 21-м
Полина ПАСТЕРНАК
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Фото: семейный архив Александра Глеба.Фото: семейный архив Александра Глеба.
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Самый известный белорусский футболист остается работать в Беларуси. 11 января стало известно, что он подписал новый контракт с борисовским клубом БАТЭ, сообщает belta.by.

В 2018 году он вышел на поле 27 раз. Всего он сыграл за БАТЭ 119 игр. Напомним, в БАТЭ Глеб начал карьеру. Также белорусский полузащитник играл в «Штутгарте», «Арсенале» и «Барселоне».

В 2019 году Александр Глеб будет играть под номером 13.

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