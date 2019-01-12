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Взрыв в центре Парижа: в пекарне пожар, в соседних домах выбило стекла
Предварительная причина - утечка газа
Фото: Benoit Tessier (REUTERS)
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11 января около девяти утра в одной из пекарен Парижа произошел взрыв.
Сначала взрыв, а потом пожар: инцидент в булочной по Рю де Траверс (угол с Сент-Сесиль) вызвал разрушения в соседних строениях. В домах выбило стекла, сообщает телеканал BFMTV.
Погибших нет. По информации телеканала France Info, который ссылается на полицию, пострадало около 20 человек.
Первоначальная причина ЧП - утечка газа. C запланированной на сегодня акцией желтых жилетов она никак не связана.