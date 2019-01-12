ДТП с лосем в Витебском районе: 33-летняя женщина попала в больницу

А вот животное погибло

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ДТП произошло 11 января недалеко от городка Кировская. Автомобиль «Рено» ехал по трассе Витебск-Полоцк.

Лось выскочил на дорогу неожиданно. Водитель не успел среагировать и сбила его. От травм животное мгновенно погибло. Пострадала также пассажирка автомобиля, сообщает belta.by.

Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома

- 33-летняя пассажирка автомобиля с травмами головы и переломом шейного отдела позвоночника доставлена в травматологическое отделение больницы, - сообщила официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.