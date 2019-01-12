2019-01-12T16:22:09+03:00
Спорт
КП Беларусь

Скандальный футболист Артем Милевский снова будет играть в брестском «Динамо»

Полина ПАСТЕРНАК
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Фото: pressball.byФото: pressball.by
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Большой любитель вечеринок и дорогих автомобилей подписал контракт с «Динамо-Брестом» на два года. Это случилось в день его рождения: спортсмену исполнилось 34 года.

За последние несколько лет футболист сменил несколько клубов (играл в Украине, Турции, Венгрии, Хорватии, Румынии и России), немного потерял в результативности, но не перестал быть интересен клубам. В сезоне 2017/2018 Милевский выступал за брестское «Динамо».

- Эпичное вoзвращение в свой день рoждения, - написал Милевский в инстаграме, снабдив сообщение целым рядом эмодзи. - «Кабанеллo», до вечера! Это крутая история!

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Также сегодня стало известно, что Александр Глеб подписал контракт с БАТЭ.

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