Коммунальники чистили в центре Минска крышу, сбросили со снегом кирпич и сломали девушке ногу

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Работы шли на крыше дома по адресу Ленинградская, 5, сообщает tut.by. ЧП произошло утром 10 января.

Предупреждающее ограждение установили очень близко к зданию, и все, что сбрасывали с крыши, летело на неогражденный тротуар. Минчанке Варваре Козловой не повезло: она проходила мимо в тот момент, когда вместе со снегом с высоты упал кирпич.

Фото: Варвара Козлова

К счастью, не на голову: девушка почувствовала боль в ноге, медики из травмпункта зафиксировали перелом и гематому. Пострадавшая написала заявление в милицию.