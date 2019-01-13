«Несостоявшегося сутенера» задержали в Гомеле

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Неработающий 40-летний россиянин 1978 года рождения искал в Беларуси девушек для занятия проституцией в России.

- Завершено расследование в отношении 40-летнего россиянина, который вербовал гомельчанок для занятия проституцией. Как сообщили в Следственном комитете, в настоящий момент уголовное дело передано в прокуратуру для изучения и направления в суд, - проинформировали в милиции belta.by.

Мужчина приехал из Вологодской области приехал в Гомель в начале сентября 2018 года.

- Две гомельчанки согласились поехать с ним. Но план переправки будущих секс-рабынь провалился днем 2 октября 2018 года. В Добрушском районе на границе Беларуси и России автомашина с россиянином и девушками была задержана оперативниками, - сообщили в УВД.