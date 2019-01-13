Виноваты наушники: под Городком товарный поезд сбил 21-летнего парня

На железной дороге надо быть крайне внимательным. Фото: Оксана БРОВАЧ

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Трагедия произошла 12 января в 17.05 в районе станции Грибачи.

Следователи выяснили, что парень 1997 года рождения приехал из Витебска на станцию Грибачи и пешком направился в свою деревню, расположенную в нескольких километрах.

Он шел по тропинке вдоль железнодорожных путей.

Как сообщает belta.by, машинист грузового состава заметил парня, начал сигналить, применил экстренное торможение. Но предупредить трагедию не удалось.

При себе у мужчины обнаружены наушники-капельки. Остальные обстоятельства уточняются.