КП Беларусь
Виноваты наушники: под Городком товарный поезд сбил 21-летнего парня
Молодой человек погиб
На железной дороге надо быть крайне внимательным.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Трагедия произошла 12 января в 17.05 в районе станции Грибачи.
Следователи выяснили, что парень 1997 года рождения приехал из Витебска на станцию Грибачи и пешком направился в свою деревню, расположенную в нескольких километрах.
Он шел по тропинке вдоль железнодорожных путей.
Как сообщает belta.by, машинист грузового состава заметил парня, начал сигналить, применил экстренное торможение. Но предупредить трагедию не удалось.
При себе у мужчины обнаружены наушники-капельки. Остальные обстоятельства уточняются.