2019-01-13T14:45:20+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода 14 января в Беларуси: сильный ветер и мокрый снег

Днем - от 3 градусов мороза до плюс 3 градусов
Ирина АВИДОВА
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В ближайшие дни будет комфортная зимняя погода.В ближайшие дни будет комфортная зимняя погода.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Осадки прогнозируются и на всей территории страны. Синоптики предупреждают, что в Бресте и Гродно порывы ветра могут достигать 15-18 м/с. Местами по республике на дорогах сохранится гололедица

Как сообщает belta.by со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, преобладать будет облачная погода.

Температура воздуха ночью составит от минус 5 до одного градуса тепла. Днем - от 3 градусов мороза до плюс 3 градусов.

Временами ожидаются осадки - снег, мокрый снег и дождь. Местами слабый гололед, на дорогах гололедица.

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