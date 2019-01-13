КП Беларусь
Погода 14 января в Беларуси: сильный ветер и мокрый снег
Днем - от 3 градусов мороза до плюс 3 градусов
В ближайшие дни будет комфортная зимняя погода.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:
Осадки прогнозируются и на всей территории страны. Синоптики предупреждают, что в Бресте и Гродно порывы ветра могут достигать 15-18 м/с. Местами по республике на дорогах сохранится гололедица
Как сообщает belta.by со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, преобладать будет облачная погода.
Температура воздуха ночью составит от минус 5 до одного градуса тепла. Днем - от 3 градусов мороза до плюс 3 градусов.
Временами ожидаются осадки - снег, мокрый снег и дождь. Местами слабый гололед, на дорогах гололедица.