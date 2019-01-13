Погода 14 января в Беларуси: сильный ветер и мокрый снег

В ближайшие дни будет комфортная зимняя погода. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Днем - от 3 градусов мороза до плюс 3 градусов

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Осадки прогнозируются и на всей территории страны. Синоптики предупреждают, что в Бресте и Гродно порывы ветра могут достигать 15-18 м/с. Местами по республике на дорогах сохранится гололедица

Как сообщает belta.by со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, преобладать будет облачная погода.

Температура воздуха ночью составит от минус 5 до одного градуса тепла. Днем - от 3 градусов мороза до плюс 3 градусов.

Временами ожидаются осадки - снег, мокрый снег и дождь. Местами слабый гололед, на дорогах гололедица.