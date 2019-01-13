2019-01-13T15:02:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Шесть дней поисков: девятниклассницу Аню Касько нашли

Школьница ушла из дома 7 января
Ирина АВИДОВА
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Анну нашли на шестой день поисков. Фото: guvd.gov.byАнну нашли на шестой день поисков. Фото: guvd.gov.by
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Милиция Фрунзенского района искала несовершеннолетнюю девушку, которая ушла из дома вечером в Рождество. Из своего дома она вышла примерно в 20.00.

- Ранее девочка-подросток уже неоднократно уходила из дома, - сообщила официальный представитель Фрунзенского РУВД Наталья Оскирко.

13 января в группе поисково-спасательного отряда “Ангел” появилось сообщение, что её нашли.

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