Шесть дней поисков: девятниклассницу Аню Касько нашли

Анну нашли на шестой день поисков. Фото: guvd.gov.by

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Милиция Фрунзенского района искала несовершеннолетнюю девушку, которая ушла из дома вечером в Рождество. Из своего дома она вышла примерно в 20.00.

- Ранее девочка-подросток уже неоднократно уходила из дома, - сообщила официальный представитель Фрунзенского РУВД Наталья Оскирко.

13 января в группе поисково-спасательного отряда “Ангел” появилось сообщение, что её нашли.