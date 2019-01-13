2019-01-13T16:32:42+03:00
Общество
КП Беларусь

В Островце обсудят как быть с отработавшим топливом БелАЭС

Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году
Ирина АВИДОВА
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АЭС начнёт работу уже в этом году.АЭС начнёт работу уже в этом году.Фото: Сергей ГАПОН
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14 января в Островце пройдет собрание с общественностью по обсуждению экологического доклада по стратегической экологической оценке проекта стратегии обращения с отработавшим ядерным топливом Белорусской АЭС.

Как сообщает belta.by, мероприятие начнется в 14.00 по ул.Октябрьской, 3 (киноконцертный зал "Островец"). Регистрация участников собрания будет проходить с 13.00 до 13.50 в фойе.

Напомним, белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году.

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