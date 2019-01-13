2019-01-13T17:41:07+03:00
Политика
КП Беларусь

БНФ предлагает ограничить трансляцию российских каналов в Беларуси

И предлагает заменить их программами собственного производства
Ирина АВИДОВА
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Белорусская партия предлагает ограничить трансляцию российских каналов.Белорусская партия предлагает ограничить трансляцию российских каналов.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Члены партии "Белорусский народный фронт" призвали ограничить трансляцию телеканалов российского производства.

- Требуем от властей Беларуси ограничить трансляцию российских телеканалов, разжигающих межнациональную вражду и, по существу, являющихся средствами ведения информационной войны против нашей страны, - сообщают члены "БНФ".

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