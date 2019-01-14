2019-01-14T09:14:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске во дворе 4-летний ребенок попал под машину

Мама шла впереди и не заметила опасности
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Место аварии в одном из дворов Минска. Фото: Следственный комитет.Место аварии в одном из дворов Минска. Фото: Следственный комитет.
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ДТП произошло на улице Грушевской в Минске. Мама с девочкой вышли выносить мусор. Женщина шла к контейнеру впереди ребенка не оборачиваясь. И в этот момент со двора собирался выезжать «Дэу Матиз» с 21-летним водителем за рулем. Молодой человек не заметил ребенка, который вышел из-за припаркованных машин, сообщает ГАИ Минска.

Девочку забрали в больницу. Ее жизни ничего не угрожает.

Мама отвлеклась от ребенка - и случилась авария. Фото: ГАИ Минска

Мама отвлеклась от ребенка - и случилась авария. Фото: ГАИ Минска

Теперь в обстоятельствах аварии разбирается Следственный комитет. Назначены автомеханические и судебно-медицинские экспертизы.

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