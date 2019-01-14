На мэра Гданьска напали с ножом на благотворительном концерте

Его оперировали 5 часов, он в очень тяжелом состоянии

Изменить размер текста: A A

На мэра польского Гданьска напали 13 января около 20 часов на благоготворительном концерте. Павел Адамович вышел на сцену поблагодарить людей за поддержку оркестра праздничной помощи. В этот момент к политику подбежал 27-летний парень и ранил мэра ножом.

Удар пришелся в грудь, у Адамовича повреждены сердце, диафрагма, брюшная полость. Врач Томаш Стефанек, который оперировал мэра, утром 14 января заявил, что пациент находится в очень тяжелом состоянии. Решающими будут ближайшие несколько часов. Адамовичу перелили много крови, операция длилась 5 часов, сообщает Radio ZET.

Нападавший задержан, с ним работают следователи. По неподтвержденной информации, он прошел на мероприятие с журналистским бейджем. Полиция сообщила, что ранее он сидел в тюрьме за нападение на банки.

Парня с ножом тут же задержали охранники. Фото: gdansk.pl

Покушение на Павла Адамовича может иметь политический подтекст. Он состоит в оппозиционной партии «Гражданская платформа». Парень с ножом выкрикивал на сцене, что «Гражданская платформа» его истязала в тюрьме, и за это пострадал Павел Адамович. Следователям теперь предстоит выяснить, кто стоит за нападением, если оно действительно было спланированным.