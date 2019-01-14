На МКАД автомобиль ГАИ попал в аварию

Служебная машина врезалась в две легковушки, люди не пострадали

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Авария произошла 13 января, сообщает belta.by со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Инспектор ГАИ на служебном автомобиле ехал по Минской кольцевой автодороге в сторону проспектаПпобедителей от населенного пункта Зацень. На 43-м километре дороги машина ГАИ перестраивалась в соседнюю полосу и врезалась в два автомобиля, которые следовали попутно. Потом авто развернуло и ударило о разделительное ограждение.

Люди в дорожно-транспортном происшествии не пострадали, но автомобили повреждены. Детали и причины инцидента уточняются. Правоохранительные органы проводят проверку.