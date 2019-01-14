2019-01-14T13:04:47+03:00
Общество
КП Беларусь

В Пружанах живет кот, который умеет переходить дорогу по пешеходному переходу

Рыжий за несколько дней стал звездой интернета
Наталья ПАРТОЛИНА
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Автомобили остановились, чтобы дать пройти необычному пешеходу. Фото: кадр из видео.Автомобили остановились, чтобы дать пройти необычному пешеходу. Фото: кадр из видео.
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Видео, на котором запечатлено, как крупный рыжий кот аккуратно переходит дорогу по пешеходному переходу, выложил в сеть школьник из Пружан Роман Черняев. На записи видно, как крупный рыжий кот стоит на тротуаре перед зеброй, ожидая, когда можно будет перейти дорогу. Два водителя, увидев необычного пешехода, останавливаются перед пешеходным переходом. Убедившись, что машины стоят, кот аккуратно переходит дорогу.

- Это было на улице Интернациональной, - рассказал Роман. - После того как я выложил видео, мне написала хозяйка кота, рассказала, что в тот день кот с хозяином пошел в магазин и домой вернулся сам - раньше чем хозяин.

- Такого же образованного кота наблюдала и у нас в городе, - рассказывает Наталия из Новополоцка. - Там был регулируемый переход, кот дождался зеленого сигнала светофора и перешел дорогу.

За три дня видео с рыжим пешеходом набрало более 88 тысяч просмотров.

Кот и тротуар. Автор: Роман Черняев

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