2019-01-14T11:41:25+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси ограничили доступ к 22 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу

Они размещали информацию о предоставлении займов
Наталья ПАРТОЛИНА
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Министерство информации ограничило доступ к 22 ресурсам.Министерство информации ограничило доступ к 22 ресурсам.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Доступ к 22 интернет-ресурсам ограничило Министерство информации Беларуси. Об этом сообщает belta.by со ссылкой на источник в ведомстве. Причиной ограничения доступа стало размещение на этих интернет-ресурсах ненадлежащей рекламы о предоставлении займов неограниченному кругу лиц.

Министерство информации приняло такое решение в соответствии с письменным уведомлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли в соответствии со статьями 38 и 511 закона «О средствах массовой информации». Перечень сайтов, к которым ограничен доступ, не обнародован.

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