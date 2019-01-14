В Беларуси ограничили доступ к 22 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу

Изменить размер текста: A A

Доступ к 22 интернет-ресурсам ограничило Министерство информации Беларуси. Об этом сообщает belta.by со ссылкой на источник в ведомстве. Причиной ограничения доступа стало размещение на этих интернет-ресурсах ненадлежащей рекламы о предоставлении займов неограниченному кругу лиц.

Министерство информации приняло такое решение в соответствии с письменным уведомлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли в соответствии со статьями 38 и 511 закона «О средствах массовой информации». Перечень сайтов, к которым ограничен доступ, не обнародован.