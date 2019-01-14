2019-01-14T11:42:43+03:00
Общество
КП Беларусь

Запертый в комнате 4-летний мальчик едва не погиб во время пожара в пинском общежитии

Помогла спасти ребенка пожарная автоматика
Ирина АВИДОВА
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Ребенок попал в больницу, надышавшись подгоревшей едой. Фото: brest.mchs.gov.byРебенок попал в больницу, надышавшись подгоревшей едой. Фото: brest.mchs.gov.by
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13 января в 20.34 спасатели получили сообщение о сработке сигнализации в общежитии на проспекте Жолтовского в Пинске.

Сотрудники МЧС обнаружили задымление в одном из блоков на шестом этаже. До того как спасатели приехали, из задымленной комнаты вахтер и соседка спасли 4-летнего ребенка. Мальчик был один в закрытом помещении, а на включенной электроплите подгорала оставленная без присмотра пища.

Как сообщает brest.mchs.gov.by, ребенок попал в больницу с диагнозом «острое отравление продуктами горения».

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