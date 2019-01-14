Пилот выжил: под Тегераном разбился Boeing-707 с пассажирами на борту

По его словам, на борту самолета находилось 16 человек

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Пилот разбившегося в Иране Boeing-707, летевшего из столицы Кыргызстана, выжил и был доставлен в больницу. По его словам, на борту самолета находилось 16 человек, остальные, вероятно, погибли. Ранее сообщалось, что при крушении погибли по меньшей мере 10 человек.

Как сообщает belta.by, по предварительным данным, пилоты начали приземление в аэропорту Караджа, но не успели посадить лайнер в пределах взлетно-посадочной полосы. В итоге Boeing-707 врезался в стену аэропорта и выкатился в зону жилых построек.

Данные о погибших уточняются.