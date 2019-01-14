2019-01-14T13:10:48+03:00
Общество
КП Беларусь

Татьяна Короткевич «каля ялінкі» и Адам Глобус с котом: известные белорусы поздравили народ «з калядкамі»

По стране прокатился «Калядны спрынт». Тысячи других белорусов поздравили друг друга по-белорусски
Ольга ИВАШЕНКО
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Татьяна Короткевич «каля ялінкі» и Адам Глобус с котом: известные белорусы поздравили народ «з калядкамі»Татьяна Короткевич «каля ялінкі» и Адам Глобус с котом: известные белорусы поздравили народ «з калядкамі»Фото: Ольга ИВАШЕНКО
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На праздниках в Ютубе и соцсетях активно набрал обороты белорусский рождественский видеофлешмоб. Белорусы размещают в сети коротенькие минутные поздравлялки на белорусском языке с хештегами #velcomYOUTH и #віншаванка, отмечали в постах своих одноклассников, учителей, друзей, родственников и таким образом передавали им эстафету.

Поздравления «на роднай мове» уже разместили десятки знаменитостей.

Так, например, Татьяна Короткевич - бывший кандидат в президенты, общественный и политический деятель - записала свое обращение «каля роднай ялінкі на вуліцы Асаналіева ў Мінску» со словами:

«Гаварыць праўду лёгка і прыемна, асабліва ў гэтыя святочныя дні». «2018 год быў няпросты для ўсіх, не ўсе чаканні спраўдзіліся, але мы сталі іншымі, лепшымі. Мы сталі больш адкрытымі і аб’яднанымі, больш актыўнымі ў тым, як адстойваем свае інтарэсы. Змены залежаць ад кожнага з нас». Свою эстафету Татьяна Короткевич передала депутату Алене Анисим и поэту Адаму Глобусу, который, кстати, поздравил белорусов с праздниками на пару со своим рыжим котом.

Адам Глобус поздравил белорусов з калядкамі на пару со своим рыжим котом Фото: Ольга ИВАШЕНКО

Адам Глобус поздравил белорусов з калядкамі на пару со своим рыжим котомФото: Ольга ИВАШЕНКО

Белорусский музыкант Андрусь Такинданг в рамках "Каляднага спрынта" исполнил песню в лесу, рассказал, как обычно отмечает Рождество, и попросил у нового года: «Дадай перамен, каб зменшыць гарэмаў праблем». Бася Пучинская поделилась планами «Арт Сядзібы» увеличить число белорусскоязычного населения.

Андрусь Такинданг спел песню в лесу, рассказал, как обычно отмечает Рождество и попросил у нового года «Дадай перамен, кам зменшыць гарэмаў праблем» Фото: Ольга ИВАШЕНКО

Андрусь Такинданг спел песню в лесу, рассказал, как обычно отмечает Рождество и попросил у нового года «Дадай перамен, кам зменшыць гарэмаў праблем»Фото: Ольга ИВАШЕНКО

Поддержала инициативу и NaviВand, а вслед за ними по-белорусски заговорили и тысячи белорусов по всей стране. Тот случай, когда бизнес стал инициатором общественно-значимой инициативы. Речь идет о проекте velcom YOUTH, в рамках которого и прошел флешмоб «Калядны спрынт».

В рамках этого же проекта на интерактивные мастер-классы и лекции собираются огромные залы школьников, а к ним приходят известные бизнес-тренеры, коучи, професссиональные спикеры и бизнесмены, чтобы поделиться с белорусами секретами своего успеха. Ксюша и Артем из NaviВand рассказывали, как важно идти за своей мечтой, преодолевать трудности и бороться со страхами. Известные спикеры и продюсеры - как эффектно доносить свои мысли и не теряться на большой аудитории. Еще больше шкльников проходят обучающие курсы на специальном образовательном канале.

Кстати, авторов лучших видеообращений по-белорусски уже назвали Ксения Жук и Артем Лукьяненко из NaviВand и организаторы «спрынта». Ими стали школьники из разных уголков страны - Ариадна Шарыгина, Виктория Ярец, Анастасия Быковская, Виталий Клименков и Илья Барковский. С 20 января начнется второй этап проекта, в котором можно будет применить полученные знания на практике и попробовать реализовать свой авторский проект.

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