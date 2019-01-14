Лукашенко рассказал венгерскому министру, как любит автобусы «Икарус»

Изменить размер текста: A A

14 января президент встретился с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.

- Можно говорить, что у нас есть товарооборот, по году он колеблется где-то в пределах 180 - 200 млн долларов. Но давайте скажем откровенно, что это смешная цифра, учитывая наши потенциалы, учитывая то, как наши экономики были в свое время кооперированы. Это только начало. Мы готовы по всем направлениям продвигать наше торгово-экономическое сотрудничество, - сказал Александр Лукашенко, его слова приводит president.gov.by.

Как отметил президент, нужно учитывать членство Беларуси в ЕАЭС, ее хорошие отношения с Китаем и участие в инициативе «Один пояс и один путь».

- Уже поезд (контейнерные перевозки. - Ред.) ходит между Китаем и Европой, логистика выстроена. Мы готовы здесь представлять ваши интересы. В то же время мы рассчитываем, что вы, как член ЕС, при том весьма самостоятельный, имеющий свою позицию, будете нас поддерживать. Сопряжение этих интересов придаст большую торгово-экономическую динамику между двумя странами, - сказал президент.

Лукашенко добавил, что у Венгрии и Беларуси есть совместные проекты в машиностроении, фармацевтике, строительстве, финансовой области.

- По всем направлениям у нас есть возможности работать. Вы хотите (и правильно) восстановить производство моих любимых автобусов «Икарус» - мы готовы предложить вам практически бесплатно эту поддержку, потому что прошли очень серьезный путь в строительстве подобных автобусов, - уверен президент.

Александр Лукашенко поблагодарил венгерскую сторону за вклад в нормализацию отношений между Беларусью и ЕС.

- Мы об этом знаем вплоть до буквы и запятой. Мы это очень ценим. Это один из краеугольных камней фундамента наших отношений, - сказал он.

Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия как страна Центральной Европы выступает за развитие сотрудничества между Западом и Востоком.

- Мы хотим объединить свои усилия со всеми, кто считает важным сотрудничество между Западом и Востоком. Поэтому мы работаем над тем, чтобы Беларусь могла более тесно сотрудничать с Европейским союзом, - объяснил министр.