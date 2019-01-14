Лукашенко - куму Путина о конфликте в Украине: «Это недоразумение надо заканчивать»

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14 января Александр Лукашенко встретился с украинским политическим и государственным деятелем Виктором Медведчуком.

- Это недоразумение (иначе не назовешь) надо заканчивать. Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками, - сказал президент Беларуси.

Лукашенко отметил, что ему важно услышать позицию Виктора Медведчука по тем событиям, которые разворачиваются в Украине.

- Для меня это важно не только потому, что я лично болею за то, что там происходит, но и потому, что это наша родная Украина. Я и служил, много раз бывал там, да и не скрываю, что мои древние корни уходят куда-то туда, между Черниговом и Киевом, - подчеркнул белорусский президент. - Еще основой всему являются и наши отношения с Украиной. И в начале этого конфликта по нашим данным, а мы четко вели учет, до 150 тыс. человек хлынул поток из Украины. И мы предоставили им равные условия и права с нашими белорусами. Хотя тогда было непросто. Но, слава богу, все обошлось. Кто-то назад вернулся, кто-то ездит туда-сюда, а кто-то обосновался, живет и работает здесь как наши близкие, родные люди. Есть и негативные факторы событий, которые там происходят. Я об этом публично всегда говорю.

Президент отметил, что знает позицию Виктора Медведчука о нормализации ситуации между Россией и Украиной.

- Вы владеете информацией и о политике, этой внутренней политической кухне, которая сейчас разворачивается. С точки зрения нашего дальнейшего поведения - Беларуси - нам очень важна ваша информация. Вы должны меня как-то сориентировать в этой ситуации, - цитирует президента belta.by.

Виктор Медведчук поблагодарил за возможность встречи и теплые слова об Украине.

- Действительно, сегодня наша страна переживает многие проблемы. И я здесь хочу отметить вашу личную роль и роль Беларуси в мирном урегулировании в Донбассе. Беларусь предоставила переговорную площадку, были подписаны известные во всем мире Минские соглашения. Несмотря на то, что они, к большому сожалению, не исполняются, это единственное соглашение, которое существует как план мирного урегулирования в Донбассе. И все стороны понимают то, что мир может быть только на условиях, подписанных в Минске, - уверен политик.

Медведчук добавил, что с 2014 года принимает участие в переговорном процессе, а потому часто бывает в Минске.

- Для многих украинцев, которые хотят мира в Донбассе, Минск стал не просто площадкой братского, дружеского белорусского народа, но еще и надеждой, что мирное урегулирование все-таки наступит, - сказал политик.

Напомним, Медведчук известен в украинской политике, сейчас он возглавляет общественное движение «Украинский выбор». А во времена, когда Кучма был президентом, возглавлял Администрацию президента и был заместителем председателя Верховной рады Украины.

Кстати, есть известный факт из биографии Виктора Медведчука - Владимир Путин является кумом Медведчука. В 2004 году дочь Виктора Медведчука крестили Владимир Путин и жена Дмитрия Медведева Светлана.