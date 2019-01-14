В Минске дети остались дома одни и решили приготовить картофель фри: получился пожар

Они испугались и выбежали на улицу - это спасло им жизнь

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ЧП случилось 13 января около 15 часов дня в одной из многоэтажек Каменной горки в Минске. Трое мальчишек 9, 10 и 12 лет остались дома одни. Папа был на работе, мама уехала по делам. Дети решили приготовить картофель фри.

- Поставили кастрюлю на электроплиту, налили подсолнечного масла. Масло вспыхнуло, и старший мальчик стал заливать пламя водой. Из-за этого, безусловно, пламя увеличилось в площади и перебросилось на стены и шторы, - делятся деталями происшествия в пресс-службе МЧС.

Дети не смогли позвонить маме или в МЧС, испугались и выбежали на улицу. Это спасло им жизнь, говорят спасатели. Пламя так разгорелось, что стало выбиваться из окна. Пожар почуяли соседи и вызвали службу 101. Спасатели ликвидировали возгорание.

- Уважаемые родители! Оставлять детей без присмотра категорически запрещается! Помните, что за оставление ребенка в опасности предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 159 Уголовного кодекса Республики Беларусь, - напоминают в МЧС.

Спасатели также обращают внимание родителей на то, что от детей лучше спрятать спички. Пользоваться газовыми и электроприборами, топить печи дети могут только в присутствии взрослых. На случай ЧП ребенку нужно дать инструкцию, что прятаться от пожара нельзя, следует сразу выбегать на улицу. Кроме этого, ребенок должен знать домашний адрес и номер телефона, чтобы при необходимости сообщить экстренной службе. Номера служб надо держать дома на видном месте.