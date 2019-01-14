Под Минском 57-летний мужчина зарезал соседского самоеда

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В совершении преступления подозревают 57-летнего жителя Минского района. Он нигде не работает и ранее был судим.

Собака породы самоедская лайка погибла в деревне Столбуновичи Минского района. По данным правоохранителей, мужчина напал на соседского пса с ножом. Хозяйка собаки в тот же день написала заявление в милицию.

- Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о хулиганских действиях, повлекших гибель животного, - комментирует Татьяна Белоног, официальный прдставитель Следственного комитета по Минской области.

Эксперты провели вскрытие трупа собаки и дали заключение, что причиной гибели животного стало именно ножевое ранение.

Кроме этого, выяснилось, что мужчина в момент нападения был пьян - 2,8 промилле алкоголя.

Окончательно действия подозреваемого квалифицируют по результатам расследования.