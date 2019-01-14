«В этом действии нет места для нетрезвых гуляний и различного рода суеверий»: в Бресте на Крещение не будут освящать купели

В Бресте десантники много лет подряд окунаются в прорубь, которую благословляет священник - традиции конец? Фото: Сергей ГАПОН

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В этом году в Бресте православные священники не будут благословлять проруби для купания на Крещение. Об этом «Брестской газете» рассказал председатель миссионерского отдела Брестской епархии Белорусской православной церкви Павел Юрченя.

- С одной стороны, существуют примеры многих оборудованных для купания прорубей, которые даже освящаются священнослужителями. С другой - существует в церковной среде достаточно веское мнение о том, что крещенские купания не имеют прямого отношения к церковным обычаям празднования Крещения Господня, а являются, скорее, частью народных традиций, - так объяснил позицию церкви священник.

В предыдущие годы в Бресте организовывались массовые окунания в крещенскую купель. Священники благословляли прорубь на Гребном канале, на территории 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады - традиции купания солдат в проруби уже много лет.

В этом году православная церковь в Бресте отказалась от этой практики.

- Церковный праздник призывает нас главным образом принять участие в молитве на праздничном богослужении, по возможности исповедаться и причаститься, взять крещенской воды для дальнейшего употребления и окропления своего жилища, - продолжил представитель Брестской епархии.

Правда, Церковь не запрещает купаться в проруби, если кому-то позволяет здоровье.

- Церковь не запрещает окунания на праздник Крещения, если человек здоров и может позволить себе во славу Божию и в воспоминание Крещения Спасителя погружение в холодную воду. Но одновременно надо понимать, что в этом действии нет места для нетрезвых гуляний и различного рода суеверий. Ведь можно встретить убеждения, что погружение омывает грехи, очищает и оздоравливает человека на предстоящий год и тому подобное. Подобное представление весьма чуждо церковному сознанию и переворачивает историческое основание данного обычая на языческое отношение к нему.