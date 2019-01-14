Борисовская милиция разыскивает отца с маленькой дочерью - они уехали в Россию

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Борисовский РУВД разыскивает Вечерко Александра Валерьевича 1987 года рождения, который уехал в Россию со своей 7-летней дочерью. Последний раз о них было что-то известно 28 декабря 2018 года. Семья жила в Борисове, но оба - и отец, и девочка - родились в Минске.

Приметы Александра Вечерко: на вид 31 год, высокого роста (185 см), телосложение среднее. У него серые глаза, темно-русые прямые волосы, размер обуви 42 - 43. В день исчезновения на нем была черная куртка, синие джинсы и серые кроссовки. Из особых примет - 5-сантиметровый шрам на левом предплечье.

Его дочь, Диана Вечерко, около 140 см ростом, среднего телосложения. У девочки прямые светло-русые волосы длиной до плеч, размер обуви 33 см. На левом плече пятно от ожога до двух сантиметров.

Диане Вечерко 7 лет.

Борисовская милиция просит всех, кому что-то известно о пропавших без вести, сообщить по телефонам: 8(0177) 70-70-33, 8(0177) 70-70-31 или по номеру 102.