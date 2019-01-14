2019-01-14T18:19:47+03:00
Общество
КП Беларусь

Умер в больнице мэр Гданьска, на которого напали с ножом на благотворительном концерте

Его ранили в сердце
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Мэр Гданьска Павел Адамович умер. Фото: ©Piotr Hukało, dziennikbaltycki.plМэр Гданьска Павел Адамович умер. Фото: ©Piotr Hukało, dziennikbaltycki.pl
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Врачи до последнего боролись за жизнь 53-летнего Павла Адамовича, мэра города Гданьска. После нападения вечером 13 января его реанимировали прямо на сцене, затем перевезли в Университетский клинический центр Гданьска. Там ему 5 часов делали операцию, перелили около 20 литров крови.

Врачи говорили, что решающими будут несколько часов после операции - политик не выжил. Публично о его смерти заявил министр здравоохранения Польши.

Павел Адамович занимал пост мэра Гданьска с 1998 года. Тогда его на этот пост выбрала городская рада, спустя четыре года он выиграл на выборах мэра Гданьска. В 2018 году жители города снова переизбрали его на этот пост, пишет Dziennik Ba tycki.

Известно, что Павел Адамович состоит в оппозиционной партии «Гражданская платформа». Убийца политика, 27-летний мужчина, выкрикнул, что, когда он сидел в тюрьме, «Гражданская платформа» его истязала, и нападение - месть за это. Исполнитель покушения задержан, его допрашивают. Следователям предстоит выяснить, было ли это спланированное и заказное нападение.

Супруга Павла Адамовича - юрист, преподаватель в Универстете Гданьска. У пары двое детей - 15-летняя Антонина и 8-летняя Тереза. Соболезнования семье Адамовича выразил президент Польши Анджей Дуда и другие политики. Как сообщает польское телевидение, семья попросила не политизировать трагедию. В связи с этим представители «Гажданской платформы» отказались от встречи по этому поводу в Президентском дворце.

В знак траура на правительственных зданиях Гданьска приспущены флаги города.

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