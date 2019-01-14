2019-01-14T18:12:48+03:00
Общество
КП Беларусь

В Брестском районе водитель на пешеходном переходе сбил 8-летнюю девочку и скрылся

ГАИ разыскивает очевидцев
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Водитель сбил ребенка и уехал.Водитель сбил ребенка и уехал.Фото: Сергей ГАПОН
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Авария случилась 13 января около 20:25 в деревне Прилуки под Брестом. Школьница переходила дорогу по правилам - шла по «зебре». Ее сбил неустановленный автомобиль. Водитель скрылся с места ДТП.

Жизни 8-летней девочки ничего не угрожает. Ребенок не смог объяснить, какой марки был автомобиль. ГАИ просит очевидцев происшествия поделиться записями видеорегистратора или рассказать о том, как все произошло. Водитель объявлен в розыск.

- Уважаемые участники дорожного-движения, если вы стали свидетелем данного происшествия, либо в указанное время двигались по автодороге Р94 «Брест-Томашовка», и имеете запись видеорегистратора, просьба оказать содействие в розыске автомобиля и водителя, а также предоставить видеозапись в Госавтоинспекцию, - распространила сообщение ГАИ Брестской области.

Связаться с инспекторами можно по телефонам 8 (0162) 41-44-44; 41-16-35 или 102.

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