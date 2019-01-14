4 авто попали в ДТП на Партизанском проспекте в Минске

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Серьезная авария произошла в понедельник, 14 января, на проспекте Партизанский, транслирует belta.by информацию пресс-службы УГАИ ГУВД Минского городского исполкома.

Примерно в 1.20 часов недалеко от автозаправки столкнулись сразу четыре машины, среди которых были и большегрузы. Аварию спровоцировало неисправное «Пежо 306». Легковушку буксировали на тросе автомобилем «Пежо 605», а в какой-то момент буксировочный трос лопнул.

Легковушки «застопорили» движение во второй полосе и в них врезалась грузовая «Ивеко». Ударом «Пежо» на буксире буквально «выбило» в соседнюю правую полосу. Где машину подмял двигающийся в тот момент грузовик «МАН».

Фура смяла легковое авто, которое выехало на соседнюю полосу, после столкновения с грузовиком. Фото: ГАИ Минска.

В ДТП пострадали 3 человека: два водителя и пассажир. Им понадобилась госпитализация, но, к счастью, их жизни вне опасности. Механические повреждение различной степени получили все попавшие в аварию авто.

ГАИ проводит проверку, возможно, при буксировке соблюдались не все необходимые условия, а другими авто не соблюдалась дистанция, не учитывались погодные условия.