2019-01-14T19:06:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Жителя Березино арестовали с 6 мешками насвая

Наркотики молодой человек прятал в арендованном гараже
Надежда БУТОВИЧ
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За незаконные действия с веществами безработному мужчине назначили 20 базовых штрафа.За незаконные действия с веществами безработному мужчине назначили 20 базовых штрафа.
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На днях минские правоохранители отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Советского РУВД столицы при поддержке УНиПТЛ ГУВД пресекли распространение крупной партии наркотических веществ, сообщают в ГУВД Минска.

В милицию поступил звонок от граждан о том, что подозрительный молодой человек привез в гараж и оставил на хранение три коробки с «товаром». Оперативники выехали на место и задержали подозреваемого, которым оказался 25-летний безработный мужчина из Березино. В коробках, которые молодой наркодилер хотел припрятать, «на гаражах» оказался психотроп – насвай. Всего в арендованном им гаражном помещении хранилось свыше 60 килограммов некурительного табачного вещества – насвая, упакованного в шесть полиэтиленовых мешков.

Около 60 килограммов насвая были упакованы в полиэтиленовые мешки. Фото: ГУВД Минска.

Около 60 килограммов насвая были упакованы в полиэтиленовые мешки. Фото: ГУВД Минска.

За незаконные действия молодого человека привлекли к административной ответственности и назначили штраф 20 базовых величин.

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