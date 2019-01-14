2019-01-14T19:54:57+03:00
Происшествия
КП Беларусь

5-летний мальчик остался один дома и устроил пожар

К счастью, мама вовремя вернулась и с соседями затушила пламя
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Дети, оставленные без присмотра взрослых, часто становятся причиной пожара. Фото: МЧС.Дети, оставленные без присмотра взрослых, часто становятся причиной пожара. Фото: МЧС.
Изменить размер текста:

В воскресенье, 13 января, в областном центре трагедией едва не закончилось минутное отсутствие взрослых, сообщают в Витебском облуправлении МЧС.

Примерно в 15.00 часов витебским спасателям сообщили о возгорании в квартире четырехэтажного дома на проспекте Фрунзе. Горела квартира на втором этаже, где вместе с 5-летним сыном проживает молодая витебчанка.

Как оказалось, женщина ненадолго вышла , оставив ребенка одного дома. Детсадовец, 2013 года рождения, игрался и его шалость, предполагают в МЧС, привела к пожару. К моменту прибытия пожарных огонь удалось остановить собственными силами: вовремя пришла мама и позвала на помощь соседей.

Мама оставила детсадовца одного в квартире, а он устроил пожар. Фото: МЧС.

Мама оставила детсадовца одного в квартире, а он устроил пожар. Фото: МЧС.

Огнем повреждено имущество в квартире: шкаф, комод, электротехника, закопчены стены и потолок.

Причина выясняется, но, скорее всего, виной всему: дети, оставленные без присмотра. «Комсомолка» сообщала, как в Минске трое мальчишек подожгли кухню, пока готовили картошку-фри. А в Пинске в огне едва не погиб 4-летний мальчик, запертый один в комнате общежития.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Прогноз погоды в Беларуси на 15 января 2019 года: метели и сильный ветер
Автобус с хоккеистами «Химика» попал в ДТП под Логойском
В Барановичском районе милиционер поймал сетью на сельском подворье рысь
В Калинковичах 32-летний бесправник на тонированном BMW предложил гаишнику взятку
Жителя Березино арестовали с 6 мешками насвая
4 авто попали в ДТП на Партизанском проспекте в Минске
В Брестском районе водитель на пешеходном переходе сбил 8-летнюю девочку и скрылся
Умер в больнице мэр Гданьска, на которого напали с ножом на благотворительном концерте
Борисовская милиция разыскивает отца с маленькой дочерью - они уехали в Россию
«В этом действии нет места для нетрезвых гуляний и различного рода суеверий»: в Бресте на Крещение не будут освящать купели
Под Минском 57-летний мужчина зарезал соседского самоеда
В Минске дети остались дома одни и решили приготовить картофель фри: получился пожар