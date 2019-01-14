5-летний мальчик остался один дома и устроил пожар

Дети, оставленные без присмотра взрослых, часто становятся причиной пожара. Фото: МЧС.

К счастью, мама вовремя вернулась и с соседями затушила пламя

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В воскресенье, 13 января, в областном центре трагедией едва не закончилось минутное отсутствие взрослых, сообщают в Витебском облуправлении МЧС.

Примерно в 15.00 часов витебским спасателям сообщили о возгорании в квартире четырехэтажного дома на проспекте Фрунзе. Горела квартира на втором этаже, где вместе с 5-летним сыном проживает молодая витебчанка.

Как оказалось, женщина ненадолго вышла , оставив ребенка одного дома. Детсадовец, 2013 года рождения, игрался и его шалость, предполагают в МЧС, привела к пожару. К моменту прибытия пожарных огонь удалось остановить собственными силами: вовремя пришла мама и позвала на помощь соседей.

Мама оставила детсадовца одного в квартире, а он устроил пожар. Фото: МЧС.

Огнем повреждено имущество в квартире: шкаф, комод, электротехника, закопчены стены и потолок.

Причина выясняется, но, скорее всего, виной всему: дети, оставленные без присмотра. «Комсомолка» сообщала, как в Минске трое мальчишек подожгли кухню, пока готовили картошку-фри. А в Пинске в огне едва не погиб 4-летний мальчик, запертый один в комнате общежития.