2019-01-14T20:40:00+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Калинковичах 32-летний бесправник на тонированном BMW предложил гаишнику взятку

Правонарушителя поместили в ИВС
Надежда БУТОВИЧ
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За попытку дачи взятки против водителя возбудили уголовное дело.За попытку дачи взятки против водителя возбудили уголовное дело.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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В пятницу, 11 января, сотруднику Госавтоинспекции Калинковичей пришлось вызвать следственно-оперативную группу, чтобы пресечь противоправные действия, сообщают УВД Гомельского облисполкома.

Вечером пятницы около 17.50 часов в поле зрения гаишников попал непристегнутый водитель на «БМВ». Во время проверки, выяснилось, что водитель, 1987 года рождения, вообще, не имеет права находится за рулем авто. У мужчины нет водительского удостоверения, да и пленочное покрытие на стеклах – так же незаконное.

Нарушителю сообщили, что против него будет составлено несколько административных протоколов. Но бесправник вовсе не хотел по закону отвечать за свои деяния, а чтобы «уладить вопрос» предложил инспектору взятку. И хотя, сотрудник ГАИ предупредил об уголовной статье за это, горожанин все равно вынул деньги и положил наличность на водительское сидение.

Инспектор ГАИ вызвал оперативников и подозреваемого поместили в изолятор. Против него возбуждено уголовное дело и составлено 3 административных протокола.

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