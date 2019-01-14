2019-01-14T21:06:13+03:00
Общество
КП Беларусь

В Барановичском районе милиционер поймал сетью на сельском подворье рысь

Молодой рысенок повадился ходить во двор к сельчанке
Надежда БУТОВИЧ
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Рысь поместят на карантин, а потом или отпустят в лес, или отдадут в зоопарк. Фото: Татьяна Болтрукевич.Рысь поместят на карантин, а потом или отпустят в лес, или отдадут в зоопарк. Фото: Татьяна Болтрукевич.
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Необычный постоялец заявился на подворье в деревне Вольно в Барановичском районе, сообщает intex-press.by.

Со слов Татьяны Болтрукевич рысь обнаружили вечером в воскресенье, 13 января. Младшая сестра женщины заглянула в сарай и увидела дикого хищника. Испугавшись, сельчанки позвонили в МЧС. По вызову приехали не только спасатели, но милиционеры, представители БООР, сотрудники межрайинспекции охраны животного и растительного мира и другие. Но получилось только прогнать рысь со двора.

Каково же было удивление сельчанки, когда утром в понедельник, 14 января, она увидела во дворе «знакомую морду»!

– Теперь я позвонила участковому и Наталье Ибрагимовой, председателю Вольновского сельисполкома, они организовали отлов, – рассказала женщина.

В этот раз поймать краснокнижное животное удалось: рысь вела себя неагрессивно и ее передали в районную ветслужбу. Там лесного хищника поместили на карантин. Когда будет ясно, что животное не больно бешенством, его либо выпустят на волю, либо отдадут в зоопарк.

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