Автобус с хоккеистами «Химика» попал в ДТП под Логойском

После столкновения автобус со спортсменами выехал за пределы трассы. Фото: @hockey_bel

В аварии столкнулись легковое авто и ТС со спортсменами

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На заснеженной дороге в Логойском районе произошла авария, в которой едва не пострадали игроки хоккейного клуба «Химик». О ДТП информировала пресс-служба Федерации хоккея Беларуси в официальном твиттер-аккаунте.

Сообщается, что автобус со спортсменами клуба ехал на выездной матч с хоккеистами Бобруйска. На трассе произошло столкновение. Автобус врезался в легковую машину «Рено» и, как видно на фото, – выехал за пределы трассы. Легковой автомобиль получил довольно серьезные повреждение о повреждениях автобуса не сообщается.

– Главное, что к счастью, в дорожно-транспортном происшествии ни водители, ни пассажиры обоих транспортных средств живы и совершенно не пострадали, – уточняется в твит-сообщении.

Автобус столкнулся с легковым «Рено». Фото: @hockey_bel

О том состоится ли запланированный матч в Бобруйске, не уточняется.

К слову, мокрый снег и сильный ветер, которые синоптики прогнозировали в Беларуси на понедельник, 14 января, только усугубляют непростую дорожную обстановку.